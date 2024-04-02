سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين برمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين من كبار المسؤولين، والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في الإمارة، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير، واليُمن، والبركات.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بالشهر المبارك. حضر الاستقبال والمأدبة.. الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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