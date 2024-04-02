حاكم الشارقة يهنئ الرئيس المصري بأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة، إلى عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

إلى ذلك، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات بالبدء برصف الطرق الداخلية في أحياء الساف والغيل بمدينة كلباء، وذلك بالتوازي مع مشروع الصرف الصحي، الذي ستقوم به دائرة الأشغال العامة في الأحياء. ويأتي توجيه سموه استكمالاً لمشروعات التنمية في مدن ومناطق الإمارة، وتعزيز بنيتها التحتية بأفضل شبكات الطرق والصرف الصحي، وإضافة المرافق الخدمية التي تعزز من مستوى الحياة الاجتماعية وترابط الأسر في الأحياء السكنية.

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