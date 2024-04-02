استثمارات «الصكوك الوطنية» ترتفع إلى 14 مليار درهم

كشفت ((الصكوك الوطنية))؛ شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، عن عام استثنائي آخر من النمو القوي، ومواصلة تقاسم أرباحها مع عملائها، إلى جانب تركيزها المستمر على التفاعل معهم، ويبدو ذلك جلياً في تقديمها الحلول الادخارية الجديدة ومبادرات الرقمنة المستمرة.

وتجاوز حجم المحفظة الاستثمارية للصكوك الوطنية 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) حتى ديسمبر من سنة 2023، ومن شأن هذا الإنجاز أن يعزز مكانتها شريكاً مالياً يحظى بالثقة من مواطني الإمارات والمقيمين في الدولة، وخاصة تلك الفئات التي تبحث عن خيارات ادخارية، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها وتطلعاتها الشخصية.

وتواصل الصكوك الوطنية محافظتها على مسيرة نجاحها منذ إنشائها، مع الحرص على ضمان عوائد قوية وتنافسية لعملائها، وتعد هذه الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق عوائد متواصلة شهادة على نجاح نهجها الاستثماري المتنوع.

ووزّعت الصكوك الوطنية منذ تأسيسها في سنة 2006 ما يقرب من 2.9 مليار درهم على شكل أرباح وجوائز، ما يؤكد تفانيها الراسخ في ضمان القيمة لحاملي الصكوك، فحصلوا على عوائد تصل إلى 5.84 % على مدخراتهم لسنة 2023، وتبرز هذه الأرقام النمو المضطرد لاستثمارات الشركة، وتنفيذها الناجح لاستراتيجيتها القائمة على العديد من المحاور.

وتمكنت الشركة من تحقيق نمو كبير في قاعدة عملائها، فتضع العميل في قلب استراتيجيتها كأحد محاور ارتكازها، وزيادة الوعي العام بأهمية الادخار والاستثمار. وبالمقارنة بسنة 2022، ارتفع مجمل عدد العملاء الجدد للصكوك الوطنية بنسبة مذهلة بلغت 215 %.

وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: ((نفخر بالصكوك الوطنية بالاحتفال بعام حافل بالإنجازات، مع محفظتنا الاستثمارية القوية التي بلغت قيمتها 14 مليار درهم، وقاعدة عملائنا المتنامية. إن هذا النمو ينسحب بشكل مباشر على تقديم مزايا متعددة لعملائنا، فنحرص على التزامنا توزيع أرباح سنوية تنافسية، ويعزى النجاح الاستثنائي الذي حققناه في العام الماضي إلى الأساس القوي لاستراتيجيتنا القائمة على التنويع، وجهودنا المتفانية لتعزيز الرفاهية المالية لجميع العملاء في الدولة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه نحو غدٍ أكثر إشراقاً، فإننا على أتم جهوزية للاستفادة من الزخم الهائل الذي حققناها في سنة 2023، ونتوقع أن يمهّد هذا الزخم الطريق نحو المزيد من النمو، إلى جانب الاستفادة من المبادرات الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة)).

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: ((نتبنى في الصكوك الوطنية نهجاً شاملاً للادخار والاستثمار يتجاوز مسألة التركيز على العوائد المالية، ونحن واثقون بأن حلول الادخار المتطورة التي نطرحها، وبرامج المكافآت الجذابة، وجهود التثقيف المالي، سوف تمكن الأفراد والشركات من بناء مستقبل مالي أكثر قوة. وبالنظر إلى المستقبل، وبينما تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، نستعد في الصكوك الوطنية لأداء دور محوري في تعزيز الوعي المالي والتخطيط المبكر للتقاعد)).

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