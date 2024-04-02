«لوتاه للوقود الحيوي » ترفع الإنتاج مع افتتاح مصنع في أبوظبي

أكدت شركة لوتاه للوقود الحيوي، التزامها بتحقيق أهداف السياسة الوطنية للوقود الحيوي في دولة الإمارات، التي اعتمدها مجلس الوزراء، من أجل تعزيز استراتيجيات الدولة الخاصة بالاستدامة والحياد الكربوني عبر توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وتعمل السياسة الوطنية للوقود الحيوي، التي أعدتها وتشرف على تنفيذها وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص مثل لوتاه للوقود الحيوي، على توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة، حيث تركز على زيادة حصة وقود الديزل الحيوي إلى 20% بحلول العام 2050، علماً بأن الاعتماد الكامل (100%) على وقود الديزل الحيوي يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من السيارات العاملة بمحركات الديزل.

وقال يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، ((تحفزنا السياسة الوطنية للوقود الحيوي لتحقيق مستهدفاتها في زيادة حصة وقود الديزل الحيوي إلى 20% من إجمالي الاستهلاك في الدولة بحلول العام 2050. وفي الوقت الحالي يبلغ إنتاجنا 6 ملايين لتر سنوياً، ونسعى لزيادته مع افتتاح مصنع جديد في أبوظبي قريباً، الأمر الذي يسهم في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة النظيفة في قطاع النقل.

وتمتلك لوتاه للوقود الحيوي شبكة من الشركاء لتزويدها بزيوت الطهي المستخدم لإعادة تدويرها وإنتاج الوقود الحيوي، حيث يسهم أكبر 10 شركاء بنحو 300 ألف لتر شهرياً من زيوت الطهي المستخدمة، بينما يصل عدد العملاء داخل الدولة إلى أكثر من 200 جهة تستخدم الوقود الحيوي في أساطيل النقل.

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