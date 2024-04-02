13 نموذجاً جديداً يخلقها الاقتصاد الدائري في دبي

أكد المهندس فيصل علي راشد، مدير أول إدارة الطلب على الطاقة بالمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن التحول إلى الاقتصاد الدائري سيفتح المجال أمام عدد من النماذج الاقتصادية الجديدة في المدينة، مدفوعاً بتوجهات الإمارات نحو الاقتصاد المستدام، وتعزيز الاستثمارات في العديد من المجالات المستقبلية.

وقال: من المقرر أن يخلق الاقتصاد الدائري في دبي 13 نموذجاً جديداً، ما يعكس التزامها بالاستدامة والابتكار، ومن خلال هذه النماذج، تهدف دبي إلى خلق بيئة اقتصادية ليست مستدامة فحسب، بل مبتكرة أيضاً، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية وتعالج المخاوف البيئية بشكل فعال.

وعدد علي راشد في تصريحات لـ((البيان)) أهم النماذج الاقتصادية التي سيخلقها الاقتصاد الدائري في دبي، وأولها: تطوير الصناعات التي تحول النفايات إلى موارد جديدة وتقليل الاعتماد على المواد الخام ودعم الاقتصاد المحلي.

وقال إن النموذج الثاني يتمثل في التركيز على مشاريع مثل مجمعات الطاقة الشمسية لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة.

أما النموذج الثالث فيتمثل في تشجيع الصناعات على التركيز على الإنتاج المستدام، وكفاءة الموارد، وإعادة استخدام المواد، والتصميم القابل لإعادة التدوير.

ولفت إلى النموذج الرابع وهو تعزيز نمو الخدمات التي تقدم المنتجات كموارد مشتركة أو من خلال نماذج التأجير. ويقلل هذا النهج من الحاجة إلى الملكية الفردية ويشجع على الاستخدام الفعال للموارد.

وقال إن النموذج الخامس يتمثل في إنشاء بنية تحتية حضرية صديقة للبيئة، بما في ذلك المباني الخضراء وأنظمة النقل المستدامة.

وأوضح أن النموذج السادس هو تنفيذ ممارسات مستدامة لإنتاج واستهلاك الغذاء، وتقليل هدر الطعام، وتشجيع الزراعة المحلية والعضوية. والنموذج السابع هو تقليل كمية المواد اللازمة لتقديم خدمات محددة وتمديد دورات حياة المنتج.

وذكر أن النموذج الثمن يتمثل في تشجيع إنتاج واستخدام المواد الخام الثانوية، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى مواد خام جديدة.

وأشار إلى النموذج التاسع وهو تقليل استخدام الطاقة والمواد في مرحلتي الإنتاج والتشغيل من خلال تحسين الكفاءة. أما النموذج العاشر فهو تصميم المنتجات التي يسهل صيانتها أو إصلاحها أو ترقيتها أو إعادة تصنيعها أو إعادة تدويرها.

وتطرق إلى النموذج الحادي عشر وهو تحفيز تقليل النفايات والفصل عالي الجودة من قبل المستهلكين. أما النموذج الثاني عشر فهو تشجيع أنظمة الفصل والجمع التي تقلل من تكاليف إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. واختتم بالنموذج الثالث عشر وهو الترويج لتأجير الخدمات أو استئجارها أو إقراضها أو مشاركتها كبدائل لامتلاك المنتجات، مع ضمان حماية مصالح المستهلك.

المساهمة في الناتج

وعن توقعات المجلس الأعلى للطاقة في دبي حول قيمة مساهمة الاقتصاد الدائري في ناتج الإمارة قال علي راشد: تتمتع دبي بموقع فريد كمركز للابتكار، حيث يتواجد رأس المال والبيانات والمواهب بشكل كثيف.

وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية والتدوير، تلعب دبي دوراً محورياً. فهي تركز على البنية التحتية الشاملة واستخدام الموارد، بما في ذلك المباني والطرق وأنظمة الطاقة والمواد مثل المياه والخرسانة والمعادن. وهذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.

وتشمل فوائد التحول نحو الاقتصاد الدائري في دبي تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من النفايات، والمحافظة على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الدائري يسهم في الاستدامة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية، ويعزز الابتكار ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي هذا التحول إلى خلق العديد من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي داخل الإمارة.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الاقتصاد الدائري في دبي في مراحله الأولى ولكنه يظهر نتائج واعدة لتحقيق نمو كبير. ويؤكد على الاستدامة من خلال تقليل النفايات، بما يتماشى مع هدف دبي لتصبح مدينة أكثر استدامة وابتكاراً.

وتشمل نقاط القوة الرئيسية في استراتيجية الاقتصاد الدائري في دبي التكامل الفعال مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي والمواءمة مع السياسات الحكومية الأوسع. وهذا يدل على الدعم الحكومي القوي، وهو أمر بالغ الأهمية لأي تحول اقتصادي.

ومع ذلك، هناك تحديات يجب معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى التقدم التكنولوجي، والاستثمار المالي، والتحول الثقافي نحو الممارسات المستدامة.

وقال علي راشد: توجد بعض الأمثلة البارزة للمبادرات الحالية تشمل: ((مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية)) و((مشروع تحويل النفايات إلى طاقة)). ويعد مصنع ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة، على وجه الخصوص، مشروعاً مهماً بفضل قدرته الكبيرة على إنتاج الطاقة والمساهمة في الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تقدم دبي المزيد من المبادرات التي تدعم مفهوم الاقتصاد الدائري وتشمل هذه برامج إعادة التدوير المبتكرة ومشاريع التنمية الحضرية المستدامة.

اقتصاد المستقبل

وحول مساهمة الاقتصاد الدائري في دعم اقتصاد دبي خلال 2024 أو ما بعده، قال علي راشد: سيسهم الاقتصاد الدائري بشكل كبير في اقتصاد دبي في المستقبل من خلال تعزيز أداء النظام بشكل عام.

وأضاف: يتجاوز هذا النهج تحسين المكونات الفردية ويشمل تحولاً شاملاً لمختلف الجوانب منها: شراء واختيار المواد، حيث يؤكد الاقتصاد الدائري على الاختيار الدقيق للمواد والمنتجات، مع التركيز على الاستدامة والاستخدام على المدى الطويل.

وأردف: من بين هذه الجوانب الكفاءة التشغيلية، وتتضمن تحسين طريقة تقديم خدمات العمل وتشغيل الأصول وصيانتها، مما يضمن الكفاءة والاستدامة في كل خطوة.

أيضا من بينها إدارة سلسلة التوريد، حيث يعيد نموذج الاقتصاد الدائري تعريف التعامل مع سلسلة التوريد، ويدمج المبادئ التي تقلل من الهدر وتعظيم استخدام الموارد. كذلك من بينها إدارة النفايات: أحد الجوانب الحاسمة في الاقتصاد الدائري هو الإدارة المبتكرة والفعالة للنفايات، بهدف تقليل توليدها إلى الحد الأدنى.

وقال إن هذه العناصر 3 مبادئ أساسية مدفوعة بالتصميم والابتكار: أولها القضاء على النفايات والتلوث: من خلال قالب مخطط عمل للتخلص من النفايات والتلوث منذ البداية. أما الثاني فهو الاستخدام الموسع للمنتجات والمواد، أي الحفاظ على المنتجات والمواد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، وبالتالي الحفاظ على قيمتها في الاقتصاد. أما المبدأ الثالث فهو تجديد النظم الطبيعية، بمعنى المساهمة بنشاط في ترميم وتجديد النظم الطبيعية.

ومن المتوقع أن يقدم التحول إلى اقتصاد أكثر دائرية في دبي مساهمة اقتصادية أساسية. وهو يدعم تطوير الإمارة لنموذج اقتصادي مستدام ومنخفض الكربون وفعال في استخدام الموارد إضافة لكونه تنافسياً. ولا يتوافق هذا التحول مع أهداف الاستدامة العالمية فحسب، بل يضع دبي أيضاً كشركة رائدة في التنمية الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.

قطاعات مستفيدة وبالإشارة إلى أبرز القطاعات المستفيدة من الاقتصاد الدائري في دبي قال علي راشد: من المتوقع أن تستفيد العديد من القطاعات في دبي بشكل كبير من اعتماد الاقتصاد الدائري.

وتشمل هذه القطاعات: الطاقة: حيث يعد مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية مثالاً رئيسياً على كيفية مساهمة مبادرات الطاقة المتجددة في الاقتصاد المستدام. ومن بين القطاعات كذلك المياه، فاستخدام دبي المتقدم للمياه المعاد تدويرها لري المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية في جميع أنحاء المدينة يدل على كفاءة إدارة المياه. وتسلط الشبكة الواسعة التي تغطي معظم مناطق المدينة، إلى جانب خطة إعادة استخدام 100 % من المياه بحلول عام 2030، الضوء على التزام القطاع بالاستدامة.

وأشار إلى القطاع الثالث وهو النقل، وقال إنه من خلال دمج الممارسات والتقنيات المستدامة، يمكن لهذا القطاع أن يقلل بشكل كبير من تأثيره البيئي. أما القطاع الرابع فهو البناء والتشييد، حيث يمكن لهذه القطاعات أن تستفيد بشكل كبير من استخدام المواد والممارسات المستدامة، مما يقلل من استهلاك النفايات والطاقة.

وأشار إلى القطاع الخامس وهو الزراعة والغذاء، حيث يمكن أن يؤدي تنفيذ الممارسات الزراعية المستدامة وأنظمة إنتاج وتوزيع الغذاء الفعالة إلى تقليل الهدر وتحسين استخدام الموارد. والقطاع السادس فهو السياحة، فمن خلال ممارسات السياحة المستدامة، يمكن لهذا القطاع تقليل بصمته البيئية مع تعزيز تجربة الزائرين.

ولفت إلى القطاع السابع وهو سلسلة التوريد، حيث يمكن تحسين سلسلة التوريد بأكملها لتحقيق الاستدامة وتقليل النفايات وتحسين الكفاءة في كل مرحلة. أما القطاع الثامن فهو إعادة التدوير والنفايات، حيث تظهر مبادرات مثل مشروع دبي لتحويل النفايات إلى طاقة من قبل BESIX كيف يمكن إدارة النفايات بشكل فعال وتحويلها إلى موارد قيمة. واختتم بالقطاع التاسع وهو القطاع الصناعي، حيث يمكن له أن يتبنى ممارسات دائرية في التصنيع والإنتاج، مما يؤدي إلى عمليات صناعية أكثر استدامة وكفاءة.

ومن خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري، لا تستطيع هذه القطاعات المساهمة في الاستدامة البيئية فحسب، بل يمكنها أيضاً الحصول على فوائد اقتصادية وتعزيز الكفاءة، مما يجعل دبي رائدة في التنمية المستدامة. وقام المجلس الأعلى للطاقة في دبي بإعداد أول تقرير سنوي عن الاقتصاد الدائري في دبي والذي يسلط الضوء على حالة التدوير في دبي والتحديات والفرص، إضافة إلى خارطة الطريق المستقبلية المحتملة في النهج الاستراتيجي للتدوير الذي يشمل أعضاء لجنة الاقتصاد الدائري والهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين والقطاع الخاص.

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