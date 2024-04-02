«فارنك» توسّع عملياتها التجارية في أبوظبي

قامت شركة فارنك لإدارة المرافق الذكية والخضراء، ومقرها دولة الإمارات، بتوسيع عملياتها التجارية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، بعد توقيعها مجموعة كبيرة من عقود إدارة المرافق الجديدة والمحتفظ بها في مختلف قطاعات الصناعة.

وزادت الشركة عدد الموظفين المقيمين في أبوظبي بـ18 % ليصل إلى ما يقرب من 1300 موظف لمواكبة متطلبات العمل المتزايد، حيث تتطلع فارنك حالياً أيضاً إلى افتتاح مكتب فرعي إضافي لتقديم خدمة عملاء محسنة في الموقع.

وسجلت أبوظبي نمواً اقتصادياً قوياً في أعقاب الجائحة العالمية، وبحسب مركز الإحصاء في أبوظبي فقد حقق اقتصاد الإمارة نمواً ملحوظاً بـ9.3 % سنوياً في عام 2022، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حالياً 300 مليار دولار، وكان لهذا النمو الاقتصادي القوي تأثير ملحوظ على الاستثمار الأجنبي، الذي ارتفع بـ9.7 % في عام 2022 بقيمة تجاوزت 226 مليار دولار.

وقال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: ((ينطبق هذا بشكل خاص على القطاعات غير النفطية التي تساهم الآن بأكثر من 52 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وقد توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة مذهلة تبلغ 5.3 % هذا العام، وهو ما يبشر بالخير لعملياتنا التجارية في عام 2024)).

وتشمل بعض العقود الأكثر شهرة التي تم الفوز بها والتي تبلغ قيمتها أكثر من 240 مليون درهم، تقديم فارنك لخدمات إدارة المرافق بالكامل في ميناء زايد أو ميزا، وهو حي ناشئ يركز على الابتكار لمجتمعات ريادة الأعمال المتنوعة، وتشمل العقود الأخرى شركة الاتحاد للطيران الهندسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، حيث تقدم شركة فارنك خدمات التنظيف والصيانة، بالإضافة إلى إدارة مرافق سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس.

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