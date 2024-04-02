مجلس التقارير المالية البريطاني رقيب على نصف البلاد فقط

ريتشارد موريارتي ينتقد ((ثغرات خطيرة)) في مجموعة أدوات المجلس التنظيمية ويطالب بجعلها في مستوى الهيئات الرقابية للقطاعات الأخرى.

حذر رئيس هيئة الرقابة المحاسبية في المملكة المتحدة من أنه ((رقيب على نصف البلاد فقط))، وأنه مجبر على ((التسول))؛ طلباً للتمويل، دون تشريع طال انتظاره لتأسيس هيئة محاسبة أقوى.

وقال ريتشارد موريارتي، الرئيس التنفيذي لمجلس التقارير المالية، إن هناك ((ثغرات خطيرة)) في مجموعة أدواته التنظيمية، وطالب بمزيد من الصلاحيات لجعلها على مستوى الهيئات الرقابية التي تخص قطاعات أخرى.

وقال موريارتي أمام لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم ((أنا رقيب على نصف البلاد فقط في الوقت الراهن... كما أن سلاحي أضعف بكثير من هيئات تنظيمية أخرى. أنا لا أطالب بأكثر مما لدى المنظمين الآخرين اليوم)).

وجاءت تعليقات موريارتي بعد إرجاء وزراء في العام الماضي تشريعاً يؤسس لهيئة التدقيق والتقارير والحوكمة، وهي هيئة تنظيمية تتمتع بسلطة أكبر على المحاسبة ومجالس الإدارة.

وبعد اقتراح التشريع في مستند تمهيدي عام 2021، غاب عن الكلمة التي ألقاها الملك في نوفمبر التي تحدد جدول الأعمال التشريعي للحكومة للعام. وكان تأسيس هيئة التدقيق والتقارير والحوكمة يعتبر عنصراً مهماً في المحاولة الحكومية لإصلاح مجال المحاسبة في بريطانيا، بعد مجموعة انهيارات بارزة للشركات، مثل كاريليون للتعاقدات الخارجية وبي إتش إس للتجارة بالتجزئة وسلسلة المقاهي باتيسري فاليري.

وحدّد موريارتي خمس مشكلات اعتبرها مثبطة لعدم حصول مجلس التقارير المالية، على صلاحيات أكبر. وتشمل هذه المشكلات أن الشركات والأفراد يقدمون المعلومات لمجلس التقارير المالية على أساس تطوعي خلال التحقيقات، وأن الهيئة التنظيمية يتعيّن عليها ((التوسل فعلياً)) للحصول على 40% من تمويلها من الصناعة التي تشرف عليها، إلى جانب عدم تمتع المجلس بسلطات فيما يتعلق بالتنافس في سوق التدقيق.

وذكر موريارتي، الذي ترأس المجلس في أكتوبر بعد قيادته لهيئة الطيران المدني البريطانية، أن مجلس التقارير المالية في ((موقف غير سوي)). وقال: ((بعد إدارة هيئات تنظيمية أخرى والقدرة على استخدام المقارنة والمفارقة، فإنها جميعاً تتمتع بصلاحيات قانونية تمكنها من المطالبة بتوفير المعلومات وطلبها. لكن في الوقت الراهن، فأنا مدين بالفضل لحسن نوايا الشركات والأفراد التي تقدم المعلومات)).

ولفت موريارتي إلى وجوب ((تحديث)) الحكومة لتعريف ((كيانات الصالح العام))، وأن تتيح لمجلس التقارير المالية القدرة على ملاحقة مديري الشركات إذا ما اقترفوا مخالفات مالية.

تجدر الإشارة أيضاً إلى تأخر توسيع التعريف الذي تتمتع به كيانات الصالح العام بحيث يشمل شركات خاصة أكبر، وليس مجرد غالبية الشركات والمصارف وشركات التأمين المدرجين في البورصة. كما لا تتوفر لدى المجلس سلطة إجراء تحقيقات ضد المديرين إلا إذا كانوا محاسبين قانونيين.

وفي الجلسة نفسها، أفاد كيفين هولينراك، وزير الأعمال والأسواق، بأن الحكومة ((لا تعارض)) تأسيس هيئة التدقيق والتقارير والحوكمة، بل إنها ((حريصة على استنان قانونها عندما يتوفر لديها الوقت لفعل ذلك)).

وسلّط هولينراك الضوء على ((تحسن بالغ في جودة مراجعة الحسابات)) على مدى الأعوام الخمسة الماضية، مضيفاً: ((لا نعارض التنظيم. نحن دوماً على دراية بالروتين ونحرص على ألا تكون الشركات مُثقلة بالإجراءات البيروقراطية)).

ومنحت الحكومة البريطانية صلاحيات جديدة لمجلس التقارير المالية في نوفمبر الماضي، تضطلع بموجبه بتعزيز ((التنافسية)) الاقتصادية، وسط توجه وزاري نحو تقليص أعباء الروتين عن كاهل الشركات، إلى جانب تعزيز مركز لندن باعتبارها وجهة لإدراج الشركات. وأطلع السير جون كينغمان الجلسة، وقال للجنة لجنة الأعمال والتجارة إن مجلس التقارير المالية كان يتنازع مع ((مصالح مُكتسبة كبيرة)) وأنه مضطر للعمل ((بالإقناع وليس من منطلق السلطة)).

يُشار إلى إشراف السير كينغمان على واحدة من المراجعات الحكومية الثلاث لسوق المراجعة المالية في المملكة المتحدة، أدت إلى اقتراح تأسيس هيئة التدقيق والتقارير والحوكمة.

وقال السير كينغمان: ((لن نقبل أبداً بهذا مع المصارف، فلم نقبل بالأمر مع شركات المراجعة المالية؟)).

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