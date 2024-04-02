هل يمكن للذكاء الاصطناعي جعل الرؤساء التنفيذيين أكثر تواصلاً؟

حين كتب ليتش مينتوفت-سيز خطابات إلى بن فان بيوردن، كان جزءاً من عمله مساعدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة شل على التواصل العاطفي مع الجماهير بطريقة لم يعتدها.

وكانت شركة النفط والغاز تواجه ضغوطاً من المستثمرين والنشطاء ومنظمي الحملات في شأن دورها في تمكين تغير المناخ، وكلما تحدث فان بيوردن، كانت خطاباته ((تسلسلاً دقيقاً من القرارات الحساسة للغاية))، كما يقول مينتوفت-سيز، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتوطيد علاقته بفان بيوردن، وكسب ثقته.

وحالياً، يواجه كتاب الخطابات، مثل مينتوفت-سيز، مجموعة جديدة من الضغوط، وخاصة أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ((شات جي بي تي)) و((جي بي تي -4)) تعد بخلق خطابات مقنعة بناء على موضوع بسيط وأنماط الكتابة المطلوبة وإدخال بعض الاقتباسات الرئيسة كما ظهرت أدوات أخرى للمساعدة على الإلقاء، مثل تحليل التسجيلات الصوتية أو الخطابات المباشرة لاستشعار العواطف وتقييم تأثيرها.

وبما أن آراء رؤساء الشركات تخضع لمزيد من التدقيق، وخاصة من الموظفين الأصغر سناً، تكتسب أشكال الاتصال أهمية متزايدة بداية من رسائل البريد الإلكتروني لتحديث معلومات الموظفين عن أحدث التطورات الجيوسياسية أو عروض المستثمرين. والإخفاق في اختيار اقتباس قد يثير بسهولة ردود فعل عنيفة من الموظفين أو العملاء.

ولدى أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة على المساعدة على إعداد خطابات بسرعة، بإنتاج آلاف الكلمات في غضون دقائق، وتساعد الرؤساء التنفيذيين الذين يسعون للتعامل بشكل أفضل مع الموظفين أو أصحاب المصلحة، ولكن هناك جوانب سلبية واضحة؛ قد يفتقر محتواها إلى الجوهر والأصالة ويعج بالأخطاء.

ويقول مينتوفت-سيز: ((بات ذلك نقاشاً دائراً في داخل مجتمع كتابة الخطابات))، وحتى الآن، ((لا تفهم أدوات الذكاء الاصطناعي ما تعنيه الكلمات فهي قادرة فقط على ربط الكلمات ببعضها بعضاً وتنظيمها فهي متفوقة في ذلك، ولكنها تفتقر في الأساس إلى فهم ما تكتبه، وما قد يكون تأثيره في الناس ولا يمكنها في هذه المرحلة معرفة الفرق بين النتائج الجيدة والسيئة والمتواضعة)).

وعلى الرغم من أن مينتوفت-سيز ((جرب بالتأكيد أدوات الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى قدراتها))، فإنه يقول إنه لم يوظفها بشكل احترافي لمساعدته على كتابة أي شيء.

وحتى الآن، يميل مستشارو الاتصالات في الشركات وكتّاب الخطابات إلى استخدام التكنولوجيا مساعداً رقمياً بدلاً من اعتماد محتواها حرفياً، ويمثل ذلك أحد جوانب أسلوب القيادة الجديد المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتبلور في قطاعات الأعمال، وهناك أدوات أخرى متاحة لمساعدة الرؤساء التنفيذيين في مهام مثل التخطيط وإدارة الوقت والعمل مساعداً لاختبار تأثير الضغوط في القرارات المهمة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي توفير البيانات لتيسير وإثراء محتوى الخطابات أو العروض التقديمية وتحسينها. ويقول مينتوفت-سيز إنه قد يستخدمه ((نوعاً من القاموس شبه الذكي))، ويستخدم اختصاصيو الاتصالات الآخرون أدوات الذكاء الاصطناعي لإعادة صوغ الخطابات، وهو أمر يمكنهم إنجازه في زمن وجيز مما يستغرقه أي شخص، بحذف العبارات المبتذلة، أو جعل المتحدث يبدو أكثر نشاطاً أو إيجابية.

وعلى سبيل المثال، عملت شركة العلاقات العامة ((كيكست سي إن سي)) مع جامعة أكسفورد على تقنية تمكن عملاءها من رؤية نظرة سريعة عن اتجاهاتهم اللغوية واقتراح التحسينات، وتعتمد ((درجة التأثير)) بناء على كيفية استخدام الرئيس التنفيذي الوقفات والإيقاع ولغة مثيرة للعواطف والسرد، إضافة إلى مقاييس أخرى، بعد تحليل التسجيلات الصوتية بدءاً من مكالمات الأرباح والاجتماعات العامة الداخلية إلى المقابلات الإعلامية، ويمكن مقارنة البيانات الواردة من مدير تنفيذي واحد بمجموعة أوسع لمعرفة كيف يؤدي هذا الفرد مقارنة بنظرائه.

وترى شيلاغ بول، كبيرة مسؤولي شؤون الشركات في صندوق التقاعد الكندي أومرز، أن إلقاء الخطابات لا يقل أهمية عن السرد. وتوضح قائلة ((الإلقاء أمر مهم.. ما يجعل الرسالة عالقة في الأذهان.. ويمكن أن يوفر النهج القائم على البيانات تقييماً موضوعياً لمواجهة التحيز.. ولن نعتمد أبداً على أداة وحدها للتوجيه ولكن حينما يمكن للفروق البسيطة في الإلقاء أن يكون لها تأثير ملموس، فإنني سأقوم بتعزيز خبرتنا باستخدام الموارد التي يمكن أن تمنحنا ميزة تنافسية)).x وفي الوقت نفسه تنظر شيريل كلارك، التي تعمل كاتبة ظل، وكاتبة خطابات، إلى ((شات جي بي تي)) بوصفه مساعد كاتب مبتدئاً، يمكن تكليفه بتلخيص الوثائق الطويلة والمشاركة في خلق الأفكار التعاونية وإجراء البحوث العامة.

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