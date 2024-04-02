تقلّب بيانات الوظائف يقلق المصارف المركزية حول العالم

يرقب مسؤولو المصارف المركزية حول العالم بيانات التوظيف عن كثب، خلال محاولاتهم تحديد موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن هناك مشكلة واحدة، البيانات ربما تكون مخادعة.

ويواجه إحصائيو سوق العمل تقلبات في الهجرة، وتغيرات سريعة في ظروف العمل عقب الجائحة، وتراجع المشاركة في الاستطلاعات، وتضافر هذه العوامل معاً يصنع لهم مشكلة كبيرة.

ومع المراجعة المستمرة لبيانات الوظائف الأمريكية، يتساءل الاقتصاديون بشكل متزايد عن إمكانية الاعتماد على التقارير الرسمية للحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل، وهذه مجرد واحدة من مشاكل عدة تواجه صناع السياسات.

فمنذ بداية 2023، تم تخفيض الرقم النهائي للوظائف غير الزراعية في أمريكا 7 مرات، أما رقم الوظائف في يناير الماضي الذي وصف مبدئياً بأنه مذهل، فقد خضع لخفض قدره 124,000 وظيفة بعد شهر، إلى قراءة أكثر اعتدالاً هي 229,000، ومن المقرر صدور القراءة النهائية لبيانات يناير يوم الجمعة المقبل، إلى جانب التقديرات الأولية لشهر مارس.

وتركت هذه التناقضات واضعي أسعار الفائدة والاقتصاديين يكافحون لقياس ما إن كان سوق العمل الساخن قد هدأ بما يكفي لبدء النظر في خفض الفائدة، فمن شأن التباطؤ أن يخفف المخاوف من نمو حاد للأجور قد يؤدي إلى تصاعد جديد للتضخم.

وقال جيسون فورمان الأستاذ بجامعة هارفارد، ((في هذه المرحلة، يرى الجميع القراءة الأولية للوظائف غير الزراعية ويفكر: ستخضع هذه القراءة لتعديل بالخفض)).

وأدى الاختلاف بين استطلاع إحصاءات العمالة الحالي لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي والذي تستند إليه بيانات الوظائف غير الزراعية، واستطلاع معيشة الأسر الذي يجريه المكتب، إلى شكوك لدى البعض في أن أرقام الوظائف ربما تهون من تضخم القوى العاملة في أمريكا أيضاً.

وقال جاريد بيرنشتاين، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه في حين أن جودة بيانات سوق العمل ((مرتفعة للغاية)) وأن مكتب إحصاءات العمل أنجز ((عملاً رائعاً))، فإن مسألة ما إذا كانت البيانات تلتقط بشكل صحيح زيادة في الهجرة فهو ((أمر مهم حقاً يجب التفكير فيه)).

وتواجه دول أخرى مشكلات مع بياناتها. ففي المملكة المتحدة، لم يكن مكتب الإحصاءات الوطنية قادراً طيلة أشهر على نشر تقدير عام للبطالة لانخفاض معدل الاستجابة لاستطلاع القوى العاملة، إلى درجة أنه لم يعد موثوقاً.

وما زال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ينبه المستخدمين للتعامل مع البيانات غير المكتملة التي يصدرها حالياً بحذر شديد، ما يعقد صنع القرارات المتعلقة بسياسات مثل الحد الأدنى للأجور، وأسعار الفائدة، ويصعب أيضاً تخطيط الخدمات على صانعي السياسة، سواء على المستوى المحلي والوطني.

كما سلطت المفوضية الأوروبية الضوء على تراجع معدل الاستجابة لاستطلاع القوى العاملة الذي أجرته في بداية تفشي الجائحة. وقالت إنها قد يصدر عنها ((أخطاء عشوائية ومنهجية)) في خضم وقت ((يتغير فيه الواقع العملي لكثيرين بدرجة كبيرة)).

وفي كندا، كافح مكتب الإحصاء للحفاظ على معدل الاستجابة لمسح القوى العاملة بعد الركود الناجم عن الجائحة، إلا أنه أكد ثقته في موثوقية الاستطلاع. ويرجع انخفاض معدلات الاستجابة المستمر منذ فترة طويلة إلى ((إجهاد المسوح))، حسب ما ترى سالي أندرسون، من قسم ((الإحصاء الحالي للتوظيف)) في مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وهو القسم المنوط به جمع الاستطلاعات المستخدمة في إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية، وأوضحت ((حينما تتسوق هذه الأيام، فإنهم يأخذون بريدك الإلكتروني ويتم استطلاع رأيك حتى قبل خروجك من المتجر))، مشيرة إلى أن المكتب ((يتبارى مع كل هذا)).

وألقت أندرسون الضوء على تسارع الانخفاض خلال الجائحة مع تغير أنماط الأسر والشركات، وازدياد استخدام تحديد هوية المتصل وسط ارتياب في المتصلين غير المعروفين.

وفي المملكة المتحدة، قالت سام بيكيت، كبيرة المستشارين الاقتصاديين للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات الشهر الماضي: ((الناس أقل استعداداً أكثر فأكثر للمشاركة في الاستطلاعات الطويلة، ما تسبب في مشكلة بجودة الإحصائيات))، وأضافت أن ((الأمر يشكل تحدياً على نحو واضح، في وقت تريد فيه أن تعرف ما يجري بدقة شديدة)).

وتجرب بعض الهيئات الحوافز، فمكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة يقدم هدايا مجانية وقسائم شراء بـ10 جنيهات إسترلينية، بجانب المتابعة المكثفة لغير المستجيبين، واستبيانات رأي أقصر، مع المضي في الاستعاضة عن استطلاع القوى العاملة المهترئ باستطلاع يملأ عبر الإنترنت في وقت لاحق من العام.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيزيد التكاليف إلى حد كبير. وقال كريس مانينغ، المدير لدى برنامج الإحصاء الحالي للتوظيف، ((نتحرك في حدود موازنة مقيدة، لذلك، فإن تقديم حوافز لن يكون مناسباً للموازنة)).

ثمة خيار أكثر جذرية يمكن اتباعه، وهو النموذج المعمول به بالفعل في بعض الدول مثل فرنسا، ويتمثل في سن قانون يلزم الأشخاص بملء الاستبيان. وفي أمريكا، تلزم 4 ولايات فقط المواطنين الاستجابة للاستطلاعات الحكومية من بين 50 ولاية.

والهدف النهائي للعديد من الوكالات هو التحول إلى الأرقام القائمة على البيانات الحكومية الكبيرة والبيانات الرقمية الأخرى، حيث أصبحت الدراسات الاستقصائية تلعب دوراً أصغر بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وأشارت دينيس لايفسلي، الإحصائية التي قادت المراجعة التي أجرتها هيئة الإحصاءات البريطانية، إلى أن كافة وكالات الإحصاء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبرت الأمر ضرورياً، إثر ((انخفاض معدلات الاستجابة للاستطلاعات التقليدية، وازدياد الطلب على إحصاءات أكثر ملاءمة من حيث التوقيت، إلى جانب الضغوط على موازنات القطاع العام)).

ومع ذلك، اعترفت لايفسلي أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات العتيقة والمخاوف بشأن الخصوصية عقدت المهمة، لافتة إلى اعتراف الوكالات بأن الاستطلاعات ربما ما زالت الطريقة الوحيدة للإجابة عن بعض التساؤلات المهمة حقاً.

أفصح مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن أن حُسن التوقيت كان يمثّل مشكلة بالنسبة لبيانات الوظائف غير الزراعية، التي عادة ما تنشر يوم الجمعة الأول من كل شهر، أي بعد أيام قليلة من انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

في الوقت نفسه، يفعل خبراء الاقتصاد وصانعو السياسات ما بوسعهم لجمع صورة مترابطة عن أسواق العمل لديهم، من خلال النظر في مجموعة أوسع من الاستطلاعات والبيانات البديلة.

وقال يان هاتزيوس، كبير خبراء الاقتصاد لدى ((غولدمان ساكس))، ((هناك الكثير والكثير من المؤشرات الأخرى من مجرد بيانات الوظائف))، مضيفاً أنه في حين صعبت الهجرة من الحصول على قراءة دقيقة للوضع، لكن كل المؤشرات كانت تشير في اتجاه توازن أكبر في سوق العمل.

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