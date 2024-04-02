«أوبن إيه.آي» الأمريكية تفتح مكتباً في طوكيو

قال مصدر مطلع إن شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن إيه.آي تعتزم فتح مكتب لها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الشهر الحالي، في إطار مساعي الشركة للتوسع عالمياً.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إن مكتب اليابان سيكون الأول للشركة الأمريكية في آسيا، وسيكون هو الثالث للشركة خارج الولايات المتحدة بعد مكتبي لندن ودبي.

يذكر أن ((أوبن إيه.آي)) حققت شهرة كبيرة عندما كشفت عن منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي في نوفمبر 2022. وفي أوائل العام الماضي اشترت مجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت حصة مسيطرة شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه.آي مقابل 10 مليارات دولار.

وفي أبريل الماضي قال سام ألتمان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((أوبن إيه.آي)) إن شركته تدرس فتح مكتب لها في اليابان. كما تعتزم الشركة زيادة خدماتها باللغة اليابانية والعمل مع الحكومة اليابانية لتقليل مخاطر إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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