«يونايتد» تطلب من طياريها نيل إجازة غير مدفوعة الأجر

(MENAFN
- Al-Bayan)
طلبت شركة الخطوط الجوية ((يونايتد ايرلاينز)) من طياريها الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر الشهر المقبل، وأرجعت السبب في ذلك إلى تأخيرات شركة بوينغ لصناعة الطائرات.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن التأخيرات تسببت في تقليص عدد ساعات الطيران التي حددتها ((يونايتد ايرلاينز)) لعمل طياريها خلال العام الجاري، وستساعد الاجازة الإضافية في تقليص العدد الزائد من الطيارين. ولم تحدد الشركة عدد الساعات التي سيتم خفضها.
وقد يتم تمديد برنامج الإجازة أيضاً إلى فصل الصيف وربما إلى الخريف، حسبما ذكرت شبكة ((سي ان بي سي)) في وقت سابق يوم الاثنين، نقلاً عن مذكرة من نقابة رابطة طياري الخطوط الجوية التي تمثل أطقم الطيران في شركة ((يونايتد)).
ويعد طلب أخذ إجازة طوعية هو أحدث خطوة تتخذها شركة ((يونايتد)) للعمل خلال عام صعب. وقد أفسدت تأخيرات شركة بوينج خطط شركة الطيران بينما جذبت سلسلة من حوادث السلامة انتباه المسافرين وكذلك جهات تنظيم الطيران الأمريكية، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.
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