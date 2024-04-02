«يونايتد» تطلب من طياريها نيل إجازة غير مدفوعة الأجر

طلبت شركة الخطوط الجوية ((يونايتد ايرلاينز)) من طياريها الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر الشهر المقبل، وأرجعت السبب في ذلك إلى تأخيرات شركة بوينغ لصناعة الطائرات.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن التأخيرات تسببت في تقليص عدد ساعات الطيران التي حددتها ((يونايتد ايرلاينز)) لعمل طياريها خلال العام الجاري، وستساعد الاجازة الإضافية في تقليص العدد الزائد من الطيارين. ولم تحدد الشركة عدد الساعات التي سيتم خفضها.

وقد يتم تمديد برنامج الإجازة أيضاً إلى فصل الصيف وربما إلى الخريف، حسبما ذكرت شبكة ((سي ان بي سي)) في وقت سابق يوم الاثنين، نقلاً عن مذكرة من نقابة رابطة طياري الخطوط الجوية التي تمثل أطقم الطيران في شركة ((يونايتد)).

ويعد طلب أخذ إجازة طوعية هو أحدث خطوة تتخذها شركة ((يونايتد)) للعمل خلال عام صعب. وقد أفسدت تأخيرات شركة بوينج خطط شركة الطيران بينما جذبت سلسلة من حوادث السلامة انتباه المسافرين وكذلك جهات تنظيم الطيران الأمريكية، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.

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