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تراجع عدد وظائف المديرين في لندن

4/2/2024 7:19:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات اقتصادية أن الشركات العاملة في بريطانيا نقلت المزيد من وظائف المديرين التقليدية إلى خارج العاصمة لندن، بعد أن أدى ارتفاع تكاليف المعيشة في المدينة إلى جعل تكلفة توظيف المديرين في أماكن أخرى ببريطانيا أقل تكلفة.

وبحسب بيانات شركة تحليل البيانات ((فاكانسي سوفت)) التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن قوائم الوظائف الخالية أظهرت تراجع نسبة الوظائف في مجالات الإدارة التنفيذية والموارد البشرية والتسويق الموجودة في لندن إلى 41 % من إجمالي عدد الوظائف الخالية في بريطانيا، وكانت النسبة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 حوالي 50 % من هذه الوظائف. وزاد عدد إعلانات الوظائف بنظام العمل عن بعد إلى الضعف، في حين هناك مؤشرات على ارتفاع أعداد وظائف الإدارة في شمال إنجلترا ووسطها.

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