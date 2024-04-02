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منصور بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان وعدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

4/2/2024 7:19:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، موظفي عدد من الجهات المحلية والاتحادية وعدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

وتبادل سموه مع الحضور - خلال مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقيمت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي - الأحاديث الودية وأطيب الأمنيات فيما تبقى من شهر رمضان المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يديم على الإمارات وشعبها نعم الأمن والأمان والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتطرق سموه والحضور إلى فضائل شهر رمضان المبارك بما يحمله من معاني الخير والرحمة وأهمية تعزيز قيم التواصل والتراحم والعطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.


حضر المأدبة معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين.

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