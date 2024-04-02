طقس الإمارات من 3 إلى 7 أبريل الجاري



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة في اليومين المقبلين، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في الأيا.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي وتزداد كميات السحب المتوسطة مع فرصة

سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة الغربية والساحلية.

الرياح: شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الخميس

الطقس: تستمر السحب المتوسطة مع فرصة لسقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية نهاراً وتقل السحب ليلاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخقيف الموج في بحر عمان.



الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



السبت

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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