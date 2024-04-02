حاكم رأس الخيمة يهنئ الرئيس المصري بأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة، إلى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة عبدالفتاح السيسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز