حاكم رأس الخيمة يهنئ الرئيس المصري بأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة، إلى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة عبدالفتاح السيسي.
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