Wednesday, 03 April 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاكم رأس الخيمة يهنئ الرئيس المصري بأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

4/2/2024 7:18:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة، إلى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة عبدالفتاح السيسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02042024000110011019ID1108051467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث