الصافرة الإماراتية في أولمبياد باريس 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقماً إماراتياً دولياً ضمن 89 حكماً من الاتحادات الوطنية المختلفة، لإدارة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.
ويضم طاقمنا الدولي كلاً من، حكم الساحة الدولي عادل النقبي، والحكمين المساعدين الدوليين
أحمد الراشدي وسبت عبيد.
وتمت عملية اختيار حكام مباريات أولمبياد باريس على أساس مهارات القيادة
والكفاءة والمعرفة الفنية واللياقة البدنية، والأداء خلال المباريات القارية والدولية التي أداروها في السنوات الماضية.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN02042024000110011019ID1108051466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.