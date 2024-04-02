الصافرة الإماراتية في أولمبياد باريس 2024

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقماً إماراتياً دولياً ضمن 89 حكماً من الاتحادات الوطنية المختلفة، لإدارة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

ويضم طاقمنا الدولي كلاً من، حكم الساحة الدولي عادل النقبي، والحكمين المساعدين الدوليين

أحمد الراشدي وسبت عبيد.

وتمت عملية اختيار حكام مباريات أولمبياد باريس على أساس مهارات القيادة

والكفاءة والمعرفة الفنية واللياقة البدنية، والأداء خلال المباريات القارية والدولية التي أداروها في السنوات الماضية.

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