الأمم المتحدة لإسرائيل: اتركوا موظفي الإغاثة يؤدون عملهم

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن مقتل سبعة من العاملين في مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس في غزة "هو النتيجة الحتمية للطريقة التي تُدار بها هذه الحرب في الوقت الحالي".

وأضاف أن الأمم المتحدة "تدعو مجدداً" إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر بين إسرائيل وحركة (حماس).

وتنفذ إسرائيل عملية عسكرية رداً على هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر.

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل موظفي الإغاثة، الاثنين، غير متعمدة و"مأساوية".

وقال دوجاريك للصحفيين: "تعدد مثل هذه الأحداث هو النتيجة الحتمية للطريقة التي تُدار بها هذه الحرب".

وأضاف: "قُتل ما لا يقل عن 196 من موظفي الإغاثة منذ أكتوبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي أحد أخطر وأصعب أماكن العمل في العالم".

وذكر دوجاريك أن سيجريد كاج منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لغزة اجتمعت مع فريق ورلد سنترال كيتشن في غزة قبل ساعات من مقتلهم وأن الهجوم أصابها بالهلع.

وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق في غزة وتشكو من وجود عقبات أمام إدخال المساعدات وتوزيعها.

وقال دوجاريك الثلاثاء: "لدينا آلية لفض الاشتباك". وأضاف "لاحظنا أنها لا تعمل كما ينبغي. نستمر في إيصال المساعدات... على أساس الفرص السانحة، وهي ليست بأي شكل من الأشكال الطريقة المناسبة لإدارة عملية مساعدات كبيرة".

وحينما سُئل عن الرسالة التي يمكن للأمم المتحدة أن توجهها إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن الغارة الجوية، قال "الرسالة هي: اتركوا موظفي الإغاثة يؤدون عملهم".

وقال نائب مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إن الواقعة هي "تذكير آخر" بأنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت التابعة لمنظمات إنسانية في غزة.

وقال أمام مجلس الأمن: "من غير المقبول وغير القابل للتفسير أنه بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على هذا الصراع، لا تعمل آليات تفادي التضارب العسكرية الإسرائيلية بشكل مناسب".

وأضاف: "يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".

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