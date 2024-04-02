عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية المجر في بودابست ويبحثان مسارات التعاون بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بيتر زيجارتو وزير خارجية المجر، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى بودابست.

ورحب بيتر زيجارتو بزيارة سموه، وبحثا مسارات التعاون بين دولة الإمارات والمجر وسبل تنميته في المجالات كافة بما يدعم مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرضا الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات الداعمة لخطط البلدين التنموية.

وتطرقا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي التي تم توقيعها بين البلدين شهر مارس الماضي، وأهمية البناء عليها لتحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات والمجر عميقة ومتطورة، وهناك حرص من البلدين الصديقين على ترسيخ نموذج تعاون مشترك مثمر ومستدام يدعم أهدافهما لتحقيق التنمية الشاملة لشعبيهما.

وأشار سموه إلى أن المجر الصديقة شريك مهم لدولة الإمارات معرباً

عن تمنياته للمجر وشعبها التقدم والازدهار.

وفي السياق ذاته، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبيتر زيجارتو التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتطرق إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين.

كما أكد سموه أهمية تعزيز قنوات إيصال المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومكثف ومستدام ودون عوائق، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأقام بيتر زيجارتو وزير خارجية المجر مأدبة إفطار تكريماً لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعود حمد الشامسي سفير الدولة لدى المجر.

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