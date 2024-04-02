المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين يقيم افطارا لـ 200 أسرة بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الغربية 2 نيسان ( بترا ) -أقام المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين بالتعاون مع قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اليوم في قاعة قصر السرحان افطارا لـ 200 اسرة من السوريين والأسر العفيفة الأردنية .
وقال مدير فريق الإغاثة الإماراتي حسن سالم الغول القايدي أنه وبناء على توجيهات ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وبالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في عمان شاركنا اليوم 200 اسرة من السوريين والأسر الأردنية العفيفة وجبة الإفطار .
وأضاف أنه تم تنظيم وجبات افطار داخل المخيم وخارجه ضمن محافظة الزرقاء لافتا إلى أن افطار اليوم تزامن مع اليوم العالمي لليتيم ما شكل حافزا لمشاركة الأيتام الإفطار الرمضاني بهدف رفع معنوياتهم والتخفيف عنهم في آن واحد .
وبين القايدي أنه ومن ضمن المبادرات التي تم تنفيذها مبادرة كسر الصيام والتي تم تنفيذها في العاصمة عمان والزرقاء مشيرا إلى أن المبادرة تمت في 5 نقاط في العاصمة عمان و3 في محافظة الزرقاء مبينا أنه تم تحديد هذه النقاط من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه النقاط ليس افطار الصائم وانما كسر الصيام للصائمين ممن حالت الظروف لتأخرهم من الوصول إلى منازلهم للإفطار مع عائلاتهم.
وقالت رئيسة قسم الشؤون النسائية البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف عبير حوامدة أنه وتنفيذا للخطه التشغيلية لمديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية " مبادرات التكافل الاجتماعي " تم عمل افطار صائم لـ200 اسره عفيفه وتوزيع 200 طرد غذائي بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي
وحضر الافطار رئيس بلدية السرحان علي عفن السرحان وشيخ شمل السرحان الشيخ منور الكعيبر .
--(بترا )
ه ق / ع ط
02/04/2024 23:21:18
MENAFN02042024000117011021ID1108051342
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