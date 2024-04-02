المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين يقيم افطارا لـ 200 أسرة بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

البادية الشمالية الغربية 2 نيسان ( بترا ) -أقام المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين بالتعاون مع قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اليوم في قاعة قصر السرحان افطارا لـ 200 اسرة من السوريين والأسر العفيفة الأردنية .

وقال مدير فريق الإغاثة الإماراتي حسن سالم الغول القايدي أنه وبناء على توجيهات ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وبالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في عمان شاركنا اليوم 200 اسرة من السوريين والأسر الأردنية العفيفة وجبة الإفطار .

وأضاف أنه تم تنظيم وجبات افطار داخل المخيم وخارجه ضمن محافظة الزرقاء لافتا إلى أن افطار اليوم تزامن مع اليوم العالمي لليتيم ما شكل حافزا لمشاركة الأيتام الإفطار الرمضاني بهدف رفع معنوياتهم والتخفيف عنهم في آن واحد .

وبين القايدي أنه ومن ضمن المبادرات التي تم تنفيذها مبادرة كسر الصيام والتي تم تنفيذها في العاصمة عمان والزرقاء مشيرا إلى أن المبادرة تمت في 5 نقاط في العاصمة عمان و3 في محافظة الزرقاء مبينا أنه تم تحديد هذه النقاط من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه النقاط ليس افطار الصائم وانما كسر الصيام للصائمين ممن حالت الظروف لتأخرهم من الوصول إلى منازلهم للإفطار مع عائلاتهم.

وقالت رئيسة قسم الشؤون النسائية البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف عبير حوامدة أنه وتنفيذا للخطه التشغيلية لمديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية " مبادرات التكافل الاجتماعي " تم عمل افطار صائم لـ200 اسره عفيفه وتوزيع 200 طرد غذائي بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي

وحضر الافطار رئيس بلدية السرحان علي عفن السرحان وشيخ شمل السرحان الشيخ منور الكعيبر .

--(بترا )

ه ق / ع ط

02/04/2024 23:21:18