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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13

4/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 بينهم 7 عسكريين إيرانيين .

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