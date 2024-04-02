ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13
التاريخ
4/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 بينهم 7 عسكريين إيرانيين .
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