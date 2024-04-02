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حفل إفطار لـ 100 من الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة بالزرقاء

4/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت مؤسسة كلنا انسان، والتي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مديرية أوقاف الزرقاء وإدارة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد العرب في حديقة مسجد العرب، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار لـ 100 طفل من الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة.

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