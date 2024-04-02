حفل إفطار لـ 100 من الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة بالزرقاء

حفل إفطار لـ 100 من الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة بالزرقاء
التاريخ
4/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت مؤسسة كلنا انسان، والتي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مديرية أوقاف الزرقاء وإدارة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد العرب في حديقة مسجد العرب، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار لـ 100 طفل من الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة.
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