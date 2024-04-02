مجلس مدينة جلاسكو يرفع علم فلسطين على مبناه تضامنا مع غزة
التاريخ
4/2/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفع مجلس مدينة جلاسكو الاسكتلندية، بموافقة جميع أعضائه علم فلسطين فوق مبناه .
وقرر تقديم المساعدات لسكان غزة وإظهار التضامن مع جميع الضحايا الفلسطينيين وأسرهم بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة.
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