المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين يقيم افطارا لـ 200 أسرة بالمفرق

المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين يقيم افطارا لـ 200 أسرة بالمفرق
التاريخ
4/2/2024 7:07:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أقام المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين بالتعاون مع قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اليوم في قاعة قصر السرحان افطارا لـ 200 اسرة من السوريين والأسر العفيفة الأردنية .
MENAFN02042024000208011052ID1108051305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.