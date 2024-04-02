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المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين يقيم افطارا لـ 200 أسرة بالمفرق

4/2/2024 7:07:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أقام المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين بالتعاون مع قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اليوم في قاعة قصر السرحان افطارا لـ 200 اسرة من السوريين والأسر العفيفة الأردنية .

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