تعرف على حالة الطقس في المملكة يوم الاربعاء
التاريخ
4/2/2024 7:07:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية تنشط أحياناً.
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