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تعرف على حالة الطقس في المملكة يوم الاربعاء

4/2/2024 7:07:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية تنشط أحياناً.

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