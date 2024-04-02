أوقاف اربد الثانية تطلق مبادرة اقترب حديث الغروب

أوقاف اربد الثانية تطلق مبادرة اقترب حديث الغروب
التاريخ
4/2/2024 7:07:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف اربد الثانية بمنطقة المغير، مبادرة "اقترب حديث الغروب" لتعزيز الفهم والدعم للمراهقين في المجتمع(من الصف الثامن إلى التوجيهي)، وتوفير منصة شاملة لفهم تحديات المراهقة وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والعقلية.
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