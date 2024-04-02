صحفي من غزة يوجه مناشدة عبر الوكيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يناشد الصحفي مازن البلبيسي من قطاع غزة الجهات المعنية في المملكة لعلاج والده المريض بالسرطان منذ 3 أعوام .

وقال البليسي لموقع الوكيل الاخباري انه والده كان يتلقى علاجه في مستشفيات قطاع غزة ورام الله، وفي يوم 26 يناير تم سفره مع مرضى السرطان ومنذ ذلك الحين هو متواجد في مساكن السبيل مع عدد من المرضى أمثاله وعددهم 20 .

واضاف البلبيسي : "والدي حالته الصحية تتدهور وأنا أخشى على حياته بعد أن كان في السابق هناك تقدم إيجابي في العلاج بحمد الله، ومنذ مغادرة قطاع غزة وأيضاً منذ بداية الحرب لم يتلقى والدي أي علاجات أو حتى فحوصات وحالته تتدهور ولا أحد يستجيب، حيث تم وضعهم في هذه المساكن على أمل نقلهم على أي دولة عربية ولكن دون جدوى " .



وفي نهاية حديثه قال البلبيسي : "أناشدكم واستصرخكم المساعدة في إنقاذ والدي ونقله للعلاج بمستشفيات المملكة، أملي بكم كبير وكبير جداً أهلنا وربعنا وشعبنا في الأردن أثق بكم لمساعدتنا بإنقاذ حياة والدي الموجود منذ أكثر من 70 يوم دون علاج في مدينة العريش المصرية ينتظر فزعتكم وأنتم أهل النخوة" .

رقم هاتف الصحفي مازن البلبيسي : 972599215328+