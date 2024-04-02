إطلاق مسابقة حافظ إربد الثانية

وشارك رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم في اربد محمد عبد الله أبو فارس، ومدير فرع الجمعية الدكتور عبد الكريم الخطيب وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من موظفي العلاقات العامة في البلدية فعاليات مسابقة حافظ اربد الثانية التي تنظمها الجمعية بالشراكة مع البلدية.

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