أمسية دينية حول ليلة القدر بمنتدى الرصيفة الثقافي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون أمسية ثقافية دينية حول ليلة القدر وفضائلها، بمشاركة عدد من رواد المنتدى وأبناء مدينة الرصيفة.
وأقيمت الأمسية التي أدارها محمود الحاج، في قاعة الحزب الوطني الإسلامي وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح حول فضل شهر رمضان المبارك على الأمة الإسلامية ومعانيه العظيمة في الصبر والاحتساب للأجر عند الله جل وعلا.
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