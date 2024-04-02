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أمسية دينية حول ليلة القدر بمنتدى الرصيفة الثقافي

4/2/2024 7:07:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون أمسية ثقافية دينية حول ليلة القدر وفضائلها، بمشاركة عدد من رواد المنتدى وأبناء مدينة الرصيفة.


وأقيمت الأمسية التي أدارها محمود الحاج، في قاعة الحزب الوطني الإسلامي وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح حول فضل شهر رمضان المبارك على الأمة الإسلامية ومعانيه العظيمة في الصبر والاحتساب للأجر عند الله جل وعلا.

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