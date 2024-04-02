روسيا تعتزم رفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية

روسيا تعتزم رفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية
التاريخ
4/2/2024 7:07:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الروسية، الثلاثاء، أنها تعتزم رفع اسم حركة طالبان الأفغانية من قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة.
MENAFN02042024000208011052ID1108051298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.