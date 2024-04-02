غوتيريش يدين الهجوم على القنصلية الايرانية في دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ادان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الهجوم على المباني الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في دمشق وكذلك الضحايا المبلغ عنهم.
وأكد غوتيريش حسب بيان صدر باسمه أنه يجب احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الأحوال وفقا للقانون الدولي، مذكرا جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
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