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غوتيريش يدين الهجوم على القنصلية الايرانية في دمشق

4/2/2024 7:07:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ادان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الهجوم على المباني الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في دمشق وكذلك الضحايا المبلغ عنهم.


وأكد غوتيريش حسب بيان صدر باسمه أنه يجب احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الأحوال وفقا للقانون الدولي، مذكرا جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

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