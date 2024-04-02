اعلان صادر عن البنك المركزي اعتبارا من اليوم الاربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.
وبحسب الإصدار رقم (13) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية فإن السندات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 7 نيسان 2029.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون اليوم الأربعاء، فيما سيكون تاريخ التسوية في 7 نيسان.
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