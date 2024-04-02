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اعلان صادر عن البنك المركزي اعتبارا من اليوم الاربعاء

4/2/2024 7:07:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.
وبحسب الإصدار رقم (13) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية فإن السندات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 7 نيسان 2029.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون اليوم الأربعاء، فيما سيكون تاريخ التسوية في 7 نيسان.

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