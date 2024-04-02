أميركا: لا علاقة لنا بقصف القنصلية الإيرانية بدمشق

أميركا: لا علاقة لنا بقصف القنصلية الإيرانية بدمشق
التاريخ
4/2/2024 7:07:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة غير ضالعة في ضربة جوية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين ونسبتها طهران إلى إسرائيل.
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