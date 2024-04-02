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45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتـراويح بالأقصى

4/2/2024 7:07:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى 45 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، مساء الثلاثاء، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 45 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى .

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