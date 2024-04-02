45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتـراويح بالأقصى

45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتـراويح بالأقصى
التاريخ
4/2/2024 7:07:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى 45 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، مساء الثلاثاء، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 45 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى .
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