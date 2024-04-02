حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا
التاريخ
4/2/2024 3:12:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة أنه تم إطلاق 6 صواريخ تجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.
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