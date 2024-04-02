الأمن الروسي يعتقل عميلا ساعد 4 أوكرانيين على التسلل إلى مقاطعة بريانسك الحدودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي عميلا ساعد 4 أوكرانيين على التسلل إلى الأراضي الروسية عبر مقاطعة بريانسك الحدودية جنوب غربي البلاد.
وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم اعتقال مواطن روسي متورط في أنشطة جماعة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية نظم دخول 4 أوكرانيين إلى أراضي روسيا عبر مقاطعة بريانسك بشكل غير شرعي وخلافا لإجراءات الدخول القانونية".
روسيا اليوم
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