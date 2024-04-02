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الأمن الروسي يعتقل عميلا ساعد 4 أوكرانيين على التسلل إلى مقاطعة بريانسك الحدودية

4/2/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي عميلا ساعد 4 أوكرانيين على التسلل إلى الأراضي الروسية عبر مقاطعة بريانسك الحدودية جنوب غربي البلاد.
وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم اعتقال مواطن روسي متورط في أنشطة جماعة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية نظم دخول 4 أوكرانيين إلى أراضي روسيا عبر مقاطعة بريانسك بشكل غير شرعي وخلافا لإجراءات الدخول القانونية".

روسيا اليوم

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