شاهد بالفيديو بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان

شاهد بالفيديو بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان
التاريخ
4/2/2024 3:12:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تشهد بعض المناطق في العاصمة عمان هطولا غزيرا للامطار.
ووفق مواطنون إن منطقة عبدون تشهد الآن زخات غزيرة من الأمطار مصحوبة بالرعد والبرق.
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