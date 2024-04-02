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التعليم الفلسطينية: استشهاد 6050 طالبا منذ 7 أكتوبر

4/2/2024 3:12:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن 6050 طالبا وطالبة استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقصفه 408 مدارس.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن 6050 طالبا استشهدوا، و10 آلاف و219 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة (الغربية).
وذكرت أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994 شهيدا و9890 جريحا، فيما استشهد في الضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105 من قبل جيش الاحتلال.













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