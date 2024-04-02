اصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة

اصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة
التاريخ
4/2/2024 3:12:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة أمس في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة
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