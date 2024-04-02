حماس: الوسطاء لم يقدموا للحركة مقترحات جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المرداوي إن الوسطاء لم يقدموا للحركة مقترحات جديدة لكن هم على اتصال مباشر معنا في القاهرة والدوحة.



وأضاف "إن لم تكن المقترحات الجديدة متضمنة إجابات حقيقية تشكل أساسا لفرصة اتفاق فإنها تبقى مضيعة للوقت".



وبين "الأصل أن يأتي العدو بإجابات فيما يتعلق بملفات عودة النازحين ووقف إطلاق النار والانسحاب والإغاثة وإعادة الإعمار".



وقال إن العدو يراوغ ولا يقدم أي مقترحات بالملفات الأساسية ويريد صفقة أسرى فقط، لكن المقاومة تصر على كل الملفات.



وأشار إلى أن حماس أبلغت الوسطاء أنه في حال قدّم العدو مقترحات تزيل كل العوائق أمام عودة النازحين إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية المناسبة وانسحاب قوات الاحتلال ووقف إطلاق النار فإن هناك متسعًا لعقد صفقة أسرى، وستقدم الحركة مرونة في هذا الملف، وغير ذلك لا يمكن.

لا يوجد ملف من الملفات عليه اتفاق، والعدو يضع عوائق أمامها، لكن في النهاية سيرضخ ويتراجع في ملفات.