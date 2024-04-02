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تركيا.. نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري يلقى حتفه خلال الاحتفال بالفوز بالانتخابات

4/2/2024 3:12:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- في مشهد تراجيدي شهدته الانتخابات التركية التي جرت يوم الأحد الماضي، لقي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا محمد بالاز حتفه أثناء الاحتفال بالفوز.

وعقب صدور النتائج الأولية حول تقدم مرشح عمدة حزب الشعب الجمهوري قادر تاتيك في منطقة تافاس، تجمع العشرات للاحتفال، فيما تداعت إحدى الشرفات بينما كان العديد من المحتفلين متجمهرين عليها.
ونتيجة لانهيار الشرفة، أصيب 8 من أعضاء الحزب في الشارع وفي الشرفة، إصابة 3 منهم خطيرة.
وتم تحويل المصابين، الذين تلقوا الإسعافات الأولية، إلى المستشفيات المحيطة من قبل الفرق الطبية وتم علاجهم.

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