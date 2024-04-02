تركيا.. نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري يلقى حتفه خلال الاحتفال بالفوز بالانتخابات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- في مشهد تراجيدي شهدته الانتخابات التركية التي جرت يوم الأحد الماضي، لقي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا محمد بالاز حتفه أثناء الاحتفال بالفوز.
وعقب صدور النتائج الأولية حول تقدم مرشح عمدة حزب الشعب الجمهوري قادر تاتيك في منطقة تافاس، تجمع العشرات للاحتفال، فيما تداعت إحدى الشرفات بينما كان العديد من المحتفلين متجمهرين عليها.
ونتيجة لانهيار الشرفة، أصيب 8 من أعضاء الحزب في الشارع وفي الشرفة، إصابة 3 منهم خطيرة.
وتم تحويل المصابين، الذين تلقوا الإسعافات الأولية، إلى المستشفيات المحيطة من قبل الفرق الطبية وتم علاجهم.
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