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الاحتلال يستولي على 170 دونما شرق بيت لحم

4/2/2024 3:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 170 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي الفلسطينيين في منطقة عرب التعامرة شرقي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحجة أنها أراضي دولة.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن عملية الاستيلاء هي ثالث عملية تحت الذرائع نفسها منذ مطلع العام الحالي، ليصل مجمل الأراضي التي استولى عليها الاحتلال إلى 11 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في القدس ونابلس وبيت لحم.
وكانت الهيئة قد قالت السبت الماضي إن مساحة الأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها الاحتلال بلغت 2380 كم مربع، بما يعادل 42 % من مجمل أراضي الضفة الغربية، و69 % من مجمل المناطق المصنفة (ج).













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