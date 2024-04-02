صافرات الانذار تدوي في شمال إسرائيل

صافرات الانذار تدوي في شمال إسرائيل
التاريخ
4/2/2024 3:12:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت صافرات الإنذار في مدينة نهاريا وفي مناطق الجليل الغربي بشمال إسرائيل.
واعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن تفعيل صافرات الإنذار في نهاريا ومناطق ساعر، وغيشر هزيف وهنيتا ويارا، وميتسوفا، وشلومي، وبيتسيت وليمان.
MENAFN02042024000208011052ID1108050901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.