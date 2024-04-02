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صافرات الانذار تدوي في شمال إسرائيل

4/2/2024 3:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت صافرات الإنذار في مدينة نهاريا وفي مناطق الجليل الغربي بشمال إسرائيل.
واعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن تفعيل صافرات الإنذار في نهاريا ومناطق ساعر، وغيشر هزيف وهنيتا ويارا، وميتسوفا، وشلومي، وبيتسيت وليمان.













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