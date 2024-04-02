تركيا تدين هجوم إسرائيل على المطبخ العالمي بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت الرئاسة التركية الهجوم الإسرائيلي على قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب كانوا يشرفون على تقديم مساعدات إنسانية.
ووفقاً لـ(الأناضول)، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون وفي منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "تواصل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في حين يتقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين الأبرياء".
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