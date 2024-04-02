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رئيس الوزراء: لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن

4/2/2024 3:12:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن "لا أحد يستطيع أن يزاود" على مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني ووقوفه مع مختلف القضايا العربيَّة العادلة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.
جاء ذلك خلال رعاية الخصاونة إطلاق النُّسخة الثَّانية من مبادرة البنوك لدعم جهود وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة.
الخصاونة قال إن القطاع المصرفي وجميع البنوك في الأردن "يستحقُّون الشُّكر والثَّناء على هذه المبادرة التي يُنفق كلُّ فلس منها في مكانه الصَّحيح في إطار المسؤوليَّة المجتمعيَّة واستجابة لحاجات مجتمعيَّة مُلحَّة".













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