الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو
التاريخ
4/2/2024 3:11:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعه أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب ما نشرته التقارير المالية البريطانية، انخفض الاسترليني مقابل العملتين، بنسبة 0.12 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2560دولار، وبنسبة 1.13 بالمئة مقابل اليورو عند1.1668 يورو.
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