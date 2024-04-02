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الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

4/2/2024 3:11:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعه أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


وحسب ما نشرته التقارير المالية البريطانية، انخفض الاسترليني مقابل العملتين، بنسبة 0.12 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2560دولار، وبنسبة 1.13 بالمئة مقابل اليورو عند1.1668 يورو.

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