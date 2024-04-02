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عن 102 سنة آخر الناجين من سفينة أميركية غرقت في بيرل هاربور يفارق الحياة

4/2/2024 3:06:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفي لو كونتر عن عمر مئة وعامين آخر الناجين من السفينة الحربية «يو إس إس أريزونا» التي غرقت خلال القصف الياباني لقاعدة بيرل هاربور البحرية الأميركية، على ما أعلنت الجمعية المخصصة لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم.
وكان لو كونتر الذي كان في العشرين يوم وقوع الهجوم المفاجئ على الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ في 7 ديسمبر 1941 عنصرا على تلك السفينة الحربية، وساعد في إسعاف البحارة الذين أصيبوا.
وقضى أكثر من 1100 على متن السفينة «يو إس إس أريزونا»، وبقيت رفات كثر منهم بين حطامها.
ووصفت رئيسة منظمة «باسيفيك هيستوريك باركس» إيلين أوتيردايك وفاة لو كونتر بأنها «خسارة مفجعة». وأضافت المسؤولة عن الجمعية غير الربحية المخصصة لتكريم ضحايا هجوم بيرل هاربور «جسد لو كونتر ما يعنيه أن يكون المرء من أبناء الجيل الأعظم، اي من أولئك الأميركيين الذين أنقذت شجاعتهم الجماعية وإنجازاتهم وتضحياتهم بلدنا من الطغيان».

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