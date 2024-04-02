تفاديا لدعوى قضائية غوغل تحذف بيانات تصفح مستخدميها

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعتزم شركة «غوغل» المبادرة إلى حذف بيانات جمعت من ملايين المستخدمين أثناء تصفحهم الإنترنت، وفق ما نص عليه اتفاق وقع الإثنين، وذلك لإنهاء دعوى قضائية عليها تتعلق بسرية المعلومات الشخصية.
وتناولت الدعوى الجماعية المرفوعة عام 2020 وضع «التصفح المتخفي» Incognito على متصفح «كروم» من «غوغل»، والذي يعطي المستخدمين انطباعا خاطئا بأن الشركة العملاقة للبحث عبر الإنترنت لا تتعقبهم، وفقا للمدعين. ويتهم هؤلاء الشركة التي تتصدر الإعلانات الرقمية في العالم بتضليلهم بشأن كيفية تتبع «كروم» مستخدمي خيار التصفح الخاص هذا.
وأوضح المحامون في الاتفاق الذي أودع محكمة سان فرانسيسكو، أن «جهود المدعين أثمرت اعترافات مهمة من موظفين في غوغل، من بينها مستندات تصف وضع التصفح المتخفي بأنه كذبة عمليا، ومشكلة في الأخلاقيات المهنية وأساسيات النزاهة»، معترفة بأنه «يسبب التباسا»، ومن شأن الاتفاق في حال وافقت عليه القاضية إيفون غونزاليس روجرز في يوليو المقبل تجنيب «غوغل» المحاكمة، لكنه يلزمها «حذف أو معالجة المليارات من سجلات البيانات» التي جمعت أثناء تصفح مستخدمي وضع التصفح المتخفي.
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