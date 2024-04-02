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تفاديا لدعوى قضائية غوغل تحذف بيانات تصفح مستخدميها

4/2/2024 3:06:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتزم شركة «غوغل» المبادرة إلى حذف بيانات جمعت من ملايين المستخدمين أثناء تصفحهم الإنترنت، وفق ما نص عليه اتفاق وقع الإثنين، وذلك لإنهاء دعوى قضائية عليها تتعلق بسرية المعلومات الشخصية.
وتناولت الدعوى الجماعية المرفوعة عام 2020 وضع «التصفح المتخفي» Incognito على متصفح «كروم» من «غوغل»، والذي يعطي المستخدمين انطباعا خاطئا بأن الشركة العملاقة للبحث عبر الإنترنت لا تتعقبهم، وفقا للمدعين. ويتهم هؤلاء الشركة التي تتصدر الإعلانات الرقمية في العالم بتضليلهم بشأن كيفية تتبع «كروم» مستخدمي خيار التصفح الخاص هذا.
وأوضح المحامون في الاتفاق الذي أودع محكمة سان فرانسيسكو، أن «جهود المدعين أثمرت اعترافات مهمة من موظفين في غوغل، من بينها مستندات تصف وضع التصفح المتخفي بأنه كذبة عمليا، ومشكلة في الأخلاقيات المهنية وأساسيات النزاهة»، معترفة بأنه «يسبب التباسا»، ومن شأن الاتفاق في حال وافقت عليه القاضية إيفون غونزاليس روجرز في يوليو المقبل تجنيب «غوغل» المحاكمة، لكنه يلزمها «حذف أو معالجة المليارات من سجلات البيانات» التي جمعت أثناء تصفح مستخدمي وضع التصفح المتخفي.

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