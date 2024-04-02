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شاكيرا تدعو إلى تمكين النساء دون الانتقاص من الرجال

4/2/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شددت المغنية العالمية شاكيرا على وجوب تمكين النساء «دون حرمان الرجال حقوقهم أو الانتقاص والتقليل من رجولتهم». وقالت نجمة البوب الكولومبية البالغة من العمر 47 عاما، أريد لأولادي أن يشعروا بالقوة أيضا بينما يحترمون النساء في الوقت عينه.
وتابعت في مقابلة مع مجلة Allure الفرنسية: «أنا أحب الثقافة الشعبية البسيطة التي تحاول تمكين المرأة دون حرمان الرجال من قدراتهم».
وأضافت: «أنا أؤمن بمنح المرأة كل الأدوات اللازمة لتقويتها دون أن تفقد جوهرها وأنوثتها. وتابعت: «أعتقد أن للرجال هدفا في المجتمع وللنساء هدفا آخر أيضا.. فنحن نكمل بعضنا البعض، ولا ينبغي أن نفقد هذا التكامل».
كذلك قالت: «فقط لأن المرأة تستطيع أن تفعل كل شيء فهذا لا يعني أنها يجب أن تفعل ذلك».

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