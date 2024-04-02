شاكيرا تدعو إلى تمكين النساء دون الانتقاص من الرجال

(MENAFN
- Al-Anbaa) شددت المغنية العالمية شاكيرا على وجوب تمكين النساء «دون حرمان الرجال حقوقهم أو الانتقاص والتقليل من رجولتهم». وقالت نجمة البوب الكولومبية البالغة من العمر 47 عاما، أريد لأولادي أن يشعروا بالقوة أيضا بينما يحترمون النساء في الوقت عينه.
وتابعت في مقابلة مع مجلة Allure الفرنسية: «أنا أحب الثقافة الشعبية البسيطة التي تحاول تمكين المرأة دون حرمان الرجال من قدراتهم».
وأضافت: «أنا أؤمن بمنح المرأة كل الأدوات اللازمة لتقويتها دون أن تفقد جوهرها وأنوثتها. وتابعت: «أعتقد أن للرجال هدفا في المجتمع وللنساء هدفا آخر أيضا.. فنحن نكمل بعضنا البعض، ولا ينبغي أن نفقد هذا التكامل».
كذلك قالت: «فقط لأن المرأة تستطيع أن تفعل كل شيء فهذا لا يعني أنها يجب أن تفعل ذلك».
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