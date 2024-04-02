إلهام شاهين توثق تاريخها بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
كشفت الفنانة إلهام شاهين السبب الحقيقي الذي دفعها للانضمام إلى مبادرة توثيق التراث الفني لعدد من الفنانين بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونشرت مجموعة صور ظهرت فيها مع الجوائز التي نالتها طوال مشوارها، وأرفقتها ببيان صحافي قالت فيه إن لديها رصيدا فنيا كبيرا وتاريخا حافلا بالتكريمات داخل مصر وخارجها يجب الحفاظ عليه.
وأوضحت إلهام، في بيانها، أنها تحمست لمشروع توثيق تاريخها الفني من طريق الرقمنة وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو واجب في العصر الحالي، وكشفت عن رصيدها أعمالها المكون من حوالى 50 مسلسلا و100 فيلم، والكثير من التكريمات التي حصلت عليها في مهرجانات دولية باسم مصر التي تتشرف بتمثيلها في المحافل الدولية.
وكان عدد من الفنانين قد تعاقدوا على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزهم: إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم من النجوم. ويهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.
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