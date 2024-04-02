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إلهام شاهين توثق تاريخها بالذكاء الاصطناعي

4/2/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
كشفت الفنانة إلهام شاهين السبب الحقيقي الذي دفعها للانضمام إلى مبادرة توثيق التراث الفني لعدد من الفنانين بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونشرت مجموعة صور ظهرت فيها مع الجوائز التي نالتها طوال مشوارها، وأرفقتها ببيان صحافي قالت فيه إن لديها رصيدا فنيا كبيرا وتاريخا حافلا بالتكريمات داخل مصر وخارجها يجب الحفاظ عليه.
وأوضحت إلهام، في بيانها، أنها تحمست لمشروع توثيق تاريخها الفني من طريق الرقمنة وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو واجب في العصر الحالي، وكشفت عن رصيدها أعمالها المكون من حوالى 50 مسلسلا و100 فيلم، والكثير من التكريمات التي حصلت عليها في مهرجانات دولية باسم مصر التي تتشرف بتمثيلها في المحافل الدولية.
وكان عدد من الفنانين قد تعاقدوا على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزهم: إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم من النجوم. ويهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

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