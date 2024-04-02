ترقية 734 موظفا يعملون في الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة في الصحة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 734 موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة. وجاء في القرار الذي تنشره «الأنباء»، أنه تم رفع المستوى الوظيفي لعدد 197 صيدليا و243 فني مختبر طبي و83 يعملون في مجال العلاج الطبيعي، كما تم رفع المستوى الوظيفي لعدد 71 يعملون في مجال الأشعة والطب النووي، و18 في مجال التغذية والإطعام، و10 في مجال النطق والسمع و5 في مجال العلاج النفسي، و15 في مجال التعقيم
و5 موظفين في مجال العلاج التنفسي. وتضمن القرار أيضا رفع المستوى الوظيفي لعدد 2 فني تخدير، و6 فني أسنان، و2 فني مخ وأعصاب، فضلا عن موظف واحد لكل من فني القلب الصناعي وفني غسيل الكلى، علاوة على رفع المستوى الوظيفي لـ 22 فني طوارئ طبية، و14 مشرفا صحيا. وذكر القرار أنه تم رفع المستوى الوظيفي لعدد 39 موظفا من المقيمين بصورة غير قانونية في مجالات المختبرات والتغذية والأشعة وغيرها.
أسماء الموظفين الذين تم رفع المستوى الوظيفي لهم
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