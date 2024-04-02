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ترقية 734 موظفا يعملون في الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة في الصحة

4/2/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 734 موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة. وجاء في القرار الذي تنشره «الأنباء»، أنه تم رفع المستوى الوظيفي لعدد 197 صيدليا و243 فني مختبر طبي و83 يعملون في مجال العلاج الطبيعي، كما تم رفع المستوى الوظيفي لعدد 71 يعملون في مجال الأشعة والطب النووي، و18 في مجال التغذية والإطعام، و10 في مجال النطق والسمع و5 في مجال العلاج النفسي، و15 في مجال التعقيم
و5 موظفين في مجال العلاج التنفسي. وتضمن القرار أيضا رفع المستوى الوظيفي لعدد 2 فني تخدير، و6 فني أسنان، و2 فني مخ وأعصاب، فضلا عن موظف واحد لكل من فني القلب الصناعي وفني غسيل الكلى، علاوة على رفع المستوى الوظيفي لـ 22 فني طوارئ طبية، و14 مشرفا صحيا. وذكر القرار أنه تم رفع المستوى الوظيفي لعدد 39 موظفا من المقيمين بصورة غير قانونية في مجالات المختبرات والتغذية والأشعة وغيرها.

أسماء الموظفين الذين تم رفع المستوى الوظيفي لهم
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